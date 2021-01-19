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В Ленобласти задержали за взятку главу поселения и муниципального депутата

По данным следствия, глава поселения получил взятку от предпринимателя в виде имущества и оказания ему услуг, а депутат за деньги организовал покровительство деятельности компании этого бизнесмена

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 января. /ТАСС/. Глава муниципального образования и муниципальный депутат Кузьмоловского городского поселения Ленинградской области задержаны во вторник за взятку в особо крупном размере, они стали фигурантами уголовных дел. Об этом сообщили журналистам в следственном управлении СК РФ по Ленинградской области.

"В отношении главы муниципального образования "Кузьмоловское городское поселение" Всеволожского района и депутата совета депутатов муниципального образования Всеволожского района Ленинградской области возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере"). Следственным органом подозреваемые задержаны", - говорится в сообщении.

Следователи считают, что глава муниципалитета получил взятку от бизнесмена в виде имущества и оказания ему услуг на сумму около 2 млн рублей. Депутата подозревают в том, что он за взятку от этого же бизнесмена организовал покровительство деятельности компании предпринимателя.

В СК отметили, что следователи совместно с сотрудниками управления ФСБ по Петербургу и Ленобласти провели обыски дома у задержанных, а также по местам их работы. В ходе обысков нашли носители информации, а также три предмета, схожих с огнестрельным оружием, и боеприпасы. Имена задержанных в СК не назвали.

Согласно информации на сайте администрации поселения, главой муниципального образования является Виктор Воронин.

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