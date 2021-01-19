Суд в Ленобласти отказался арестовать обвиняемых в покушении на убийство трех человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 января. /ТАСС/. Суд в Выборге в Ленинградской области отказал следователям в заключении под стражу двух участников группы, обвиняемых в покушении на убийство троих человек, в том числе полицейского. Как сообщили ТАСС в региональном следственном управлении СК РФ, суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста.

"Судом города Выборга обвиняемым избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - сказала представитель ведомства.

Ранее в главке МВД по Петербургу и Ленинградской области сообщали, что 14 января в Выборге сотрудники уголовного розыска задержали шестерых мужчин по подозрению в том, что они в декабре 2020 года без причин напали на компанию из трех человек. В компании находился полицейский, который не исполнял в момент нападения служебные обязанности. Задержанные избили компанию, а в полицейского, который представился нападавшим, выстрелили из травматического пистолета.

Сотрудник МВД обратился в больницу, однако злоумышленники приехали за ним в медучреждение и начали угрожать расправой, если потерпевший расскажет кому-либо о случившемся. В домах у задержанных нашли большое количество огнестрельного и холодного оружия, а также удостоверения и форму сотрудников правоохранительных органов.

После задержания СК возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство двух и более лиц, совершенное группой из хулиганских побуждений (ч. 3 ст. 30 - ч. 2 ст. 105 УК РФ). Двух участников, в том числе организатора группы, следователи требовали заключить под стражу.