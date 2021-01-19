Адвокат экс-мэра Кирова сообщила, что по его делу планируют допросить более ста свидетелей

КИРОВ, 19 января. /ТАСС/. Суд в Кирова выслушает более ста свидетелей по делу обвиняемого в мошенничестве с землей в парке Победы, получении взяток, а также растрате бюджетных средств бывшего главы города Владимира Быкова. Допрос потерпевших закончен во вторник, рассказала ТАСС адвокат Владимира Быкова Елена Коротких.

"Сегодня был допрос представителей трех организаций, признанных потерпевшими - это МБУ ЦДС, "Электронный проездной" и "Муниципальное образование город Киров". Всего потерпевших организаций четыре, на прошлом судебном заседании [допросили] представителей [АО] "АТП". С завтрашнего дня начнется допрос свидетелей, всего прокуратурой в обвинительном заключении заявлено более ста свидетелей, завтра [заявлено] два свидетеля", - сказала Коротких.

Рассмотрение дела Владимира Быкова началось в Первомайском районном суде Кирова в конце декабря. Уголовное дело состоит из 70 томов.

Дело Быкова

Владимир Быков был задержан 29 ноября 2019 года, 30 ноября суд заключил его под домашний арест. По версии следствия, в период с 2010 по 2018 годы Быков через посредника получил взятки на сумму более 9 млн рублей за незаконное бездействие при организации поставок топлива в акционерное общество "АТП", а также за обеспечение заключения с обществом с ограниченной ответственностью "Удобный маршрут" договоров предоставления прав на программное обеспечение и поставку оборудования. Кроме того, следователи полагают, что Быков содействовал хищению у АО "АТП" более 22 млн рублей, совершенному путем преднамеренного неисполнения договорных обязательств в предпринимательской сфере.

Как следует из материалов дела, с 2007 по 2015 год руководитель ООО "Кировский завод охотничьего и рыболовного снаряжения" (КЗОРС) Леонид Яфаркин и Быков приобрели право на земельный участок в городе, кадастровая стоимость которого была необоснованно снижена с 51 млн рублей до 1,8 млн рублей. После этого Быков помог КЗОРС получить разрешение на строительство спортивного комплекса, а также обеспечил заключение между городской администрацией и КЗОРС договора купли-продажи части земельного участка по цене более 338 тыс. рублей при его реальной рыночной стоимости более 165 млн рублей. Далее Яфаркин и Быков продали участок по частям.

Кроме того, по версии следствия, бывший глава города организовал растрату денежных средств, вверенных руководителям ООО "Электронный проездной" и МБУ "Центральная диспетчерская служба", на сумму не менее 34 млн рублей путем заключения договоров на поставку товаров, производство работ и оказание услуг с подконтрольными фирмами по завышенным ценам при модернизации системы диспетчерского управления и контроля за работой городского транспорта общего пользования и оплаты проезда.