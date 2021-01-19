Глава СК поручил передать дело о гибели людей в тюменском пансионате в центральный аппарат

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин распорядился передать в центральный аппарат ведомства для дальнейшего расследования дело о гибели семи человек в тюменском пансионате, сообщается на официальном сайте СК РФ по итогам оперативного совещания.

"Об установленных на сегодняшний день обстоятельствах гибели 9 января 2021 года семи человек в результате пожара в частном пансионате для пожилых людей в одном из поселков Тюменской области доложил руководитель регионального следственного управления СК России. Указанные уголовные дела Александр Бастрыкин поручил передать в центральный аппарат ведомства для дальнейшего расследования и наиболее полного исследования всех связанных с происшествиями обстоятельств", - говорится в сообщении.

Пожар в нелегальном доме престарелых в поселке Боровский под Тюменью, в результате которого погибли семь человек, произошел 9 января. Владелица пансионата задержана. По факту ЧП возбуждены два уголовных дела по ч. 3 ст. 109 ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам") и ч. 3 ст. 238 ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц") УК РФ.