Ледяной дождь лишил электричества военный городок на Курилах

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 20 января. /ТАСС/. Энергоснабжение нарушено в военном городке Горячие Ключи на острове Итуруп (Курильские острова, Сахалинская область) из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом в среду сообщил ТАСС мэр Курильского района Вадим Рокотов.

"Произошло резкое потепление, температура наружного воздуха достигала плюс 5 градусов. Затем пошел дождь, и резко похолодало, например, сегодня ночью у нас было минус 18 градусов, утром - минус 10 градусов. В результате в Горячих Ключах получился аналог ледяного дождя во Владивостоке. У военных что-то залило, затем ударили морозы, и начались перебои с электроэнергией", - рассказал мэр.

По информации мэра, из-за ледяной воды разорвало кабель, теперь военные устраняют аварию. Сейчас в городке запущено веерное отключение. Всего в городке 24 жилых здания, в том числе 14 многоквартирных. Точное количество пострадавших потребителей пока не уточняется. Планируется, что к вечеру аварию удастся устранить своими силами.

Теплоснабжение в населенном пункте не нарушено. Оно производится от угольной котельной. Социально значимые объекты не пострадали.

Сейчас на Курилах идет снег, ветра нет. Температура воздуха понизилась до минус 10 градусов. Ранее спасатели объявляли на 20 января штормовое предупреждение из-за циклона на территории южной группы Курильских островов. Синоптики прогнозировали приход метели.