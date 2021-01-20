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В хабаровской школе-интернате произошла вспышка кишечной инфекции

Подозрения на инфекцию выявили у 20 детей

ХАБАРОВСК, 20 января. /ТАСС/. Вспышка кишечной инфекции произошла среди воспитанников школы-интерната в Хабаровске, проводится проверка. Об этом сообщила прокуратура Хабаровского края в среду.

"В Хабаровске прокуратура проверяет соблюдение прав воспитанников школы-интерната в связи с обнаружением кишечной инфекции. По предварительной информации, случаи подозрения на острую кишечную инфекцию выявлены у 20 детей, двух работников столовой и одного работника школы", - говорится в сообщении.

Вспышка произошла в школе-интернате №2. Прокуроры во время проверки оценят работу руководителей учреждения и других должностных лиц, ответственных за организацию питания детей.

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