Мужчина в Приморье получил три года условно за контрабанду струи кабарги на 3,9 млн рублей

ВЛАДИВОСТОК, 20 января. /ТАСС/. Первомайский районный суд Владивостока приговорил к трем годам уловного срока жителя Алтайского края, который пытался незаконно вывезти партию мускусных желез кабарги стоимостью 3,9 млн рублей, сообщает в среду пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.

"В ходе судебного заседания установлено, что в декабре 2019 года мужчина во Владивостоке Приморского края передал знакомому матросу транспортного рефрижератора, осуществляющего заграничное плавание, 98 мускусных желез самцов кабарги стоимостью более 3,9 млн рублей для незаконного перемещения через таможенную границу. Суд приговорил жителя Алтайского края к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Приговор вступил в законную силу", - говорится в сообщении.

Уточняется, что мужчина был осужден по статье "Покушение на контрабанду стратегически важных ресурсов". Матрос, которому были переданы дериваты, добровольно отказался от совершения преступления, сообщив сотрудникам Дальневосточной оперативной таможни об имеющемся у него товаре.

Кабарга - парнокопытное оленевидное животное, самцы которого имеют выступающие на несколько сантиметров клыки, из-за чего кабаргу иногда называют "саблезубым оленем". На брюхе самца расположена мускусная железа, в которой содержится 10-20 г натурального мускуса - продукта животного происхождения.