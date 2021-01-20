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На Чукотке без тепла из-за аварии остались 36 домов и 7 соцобъектов

Ведутся восстановительные работы

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Тридцать шесть жилых домов и 7 социально значимых объектов в поселке Беринговский на Чукотке остались без отопления из-за аварии на котельной, сообщается на сайте администрации Анадырского муниципального района.

В настоящий момент в Беринговском облачно, идет снег, температура минус 17 °C. Там проживает 950 человек.

"Оперативным дежурным ЕДДС по городу Анадырь была получена информация о вышедшем из строя электродвигателе сетевого насоса. После замены на резервный было зафиксировано слабое давление в системе. Вследствие чего была остановлена котельная и снижена температура теплоносителя в батареях. Под отключение попали 7 социально значимых объектов и 36 жилых домов поселка Беринговский", - говорится в сообщении.

Уточняется, что коммунальщиками ведутся работы по устранению аварии.

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РоссияЧукотский автономный округ
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