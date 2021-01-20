Превышение ПДК по сероводороду в 3,4 раза выявили в Орске

ОРЕНБУРГ, 20 января. /ТАСС/. Экологическая служба Оренбургской области после обращения жителей Орска с жалобами на неприятный запах провела замеры и выявила превышение норм предельно допустимой концентрации по сероводороду в трех точках города. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в среду в официальном аккаунте Министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области в Instagram.

"19 января в результате проведенных ГБУ "Экологическая служба Оренбургской области" лабораторных исследований атмосферного воздуха города Орска зафиксированы превышения норм ПДК по сероводороду в 3,4 раза в районе Орского шоссе, 6 и одного ПДК в районе ул. Чернышева, 21. Одновременно зафиксированы превышения стационарным постом Оренбургского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в 3,4 раза в районе ул. Нефтяников, 2В", - сказано в сообщении.

Экологи учли географию поступления обращений жителей, метеорологические условия и результаты проведенного осмотра. Это позволило им сделать вывод, что предполагаемым источником загрязнения являются объекты ПАО "Орскнефтеоргсинтез", уточняется в сообщении.

"Результаты лабораторных исследований переданы в органы прокуратуры, МВД, Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области и Южно-Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора", - отметили в министерстве.

Накануне стало известно, что предприятия "Орскнефтеоргсинтез" и "Уральская сталь" стали фигурантами административного расследования, проводимого по фактам превышения предельной допустимой концентрации сероводорода, фенола и оксида углерода в воздухе города в декабре 2020 года.