Пожар произошел в томской колонии строгого режима

ТОМСК, 20 января. /ТАСС/. Пожар на площади 102 кв. м произошел в исправительной колонии строгого режима № 2 (ИК-2) в городе Асино под Томском, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В 07:56 (03:56 мск) в пожарно-спасательную службу МЧС России поступило сообщение о пожаре на территории исправительной колонии № 2. Возгорание строения, примыкающего к 2-этажному кирпичному зданию. Пожар локализован в 09:51 (05:51 мск) на площади 102 кв. м. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в двухэтажном здании расположен швейный цех. В горящей пристройке хранится готовая продукция. В тушении от МЧС задействованы 17 человек, пять единиц техники.