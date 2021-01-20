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СМИ: восемь человек погибли в ДТП на западе Пакистана

По данным агентства "Синьхуа", причиной ДТП стало превышение скорости водителем автобуса

ПЕКИН, 20 января. /ТАСС/. По меньшей мере восемь человек погибли и еще двадцать получили ранения утром в среду в результате ДТП в западной провинции Белуджистан.

Как сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой на службу спасения, в районе Ласбела съехал с трассы и перевернулся междугородний автобус, следовавший из столицы провинции Кветты в Карачи. Среди погибших есть женщины и дети. Все пострадавшие доставлены в больницу, несколько из них находятся в критическом состоянии.

По предварительной версии полиции, причиной ДТП стало превышение скорости водителем автобуса.

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