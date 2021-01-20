В Иркутске высокопоставленных судебных приставов подозревают в крупном хищении из бюджета

ИРКУТСК, 20 января. /ТАСС/. Следственные органы СК России по Иркутской области возбудили уголовное дело в отношении двух заместителей руководителя регионального управления Федеральной службы судебных приставов и начальника одного из отделов, которые подозреваются в хищении средств федерального бюджета. Об этом в среду сообщила пресс-служба регионального управления СК.

"В отношении двух заместителей руководителя управления Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области и начальника Правобережного отдела судебных приставов Иркутска расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере"). По версии следствия, в декабре 2019 года должностные лица, используя служебное положение, действуя по предварительному сговору, совершили путем обмана хищение денежных средств федерального бюджета", - говорится в сообщении.

Сумму СК не называет. Уточняется, что хищение было совершено под видом начисления подчиненным повышенных премий. По местам работы и жительства фигурантов уголовного дела следователи СК и сотрудники ФСБ провели обыски.