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Восемь рыбаков оказались на оторванной льдине на Сахалине

Идет спасательная операция
© Пресс-служба МЧС РФ по Сахалинской области/ТАСС, архив

ТАСС, 20 января. Оперативные службы в Сахалинской области ведут спасательную операцию в Макаровском районе, где восемь рыбаков оказались на оторванной льдине . К вылету готовится вертолет, сообщается в официальном Telegram-канале губернатора Валерия Лимаренко.

"К вылету готовится вертолет для спасательной операции. <…> В настоящий момент идет спасательная операция восьми рыболовов в Макаровском районе, которые оказались на оторванной льдине. Из них три женщины", - говорится в сообщении.

В главном управлении МЧС России по Сахалинской области ТАСС уточнили, что льдина с рыбаками дрейфует примерно в 1,5 км от берега. Осложняют ситуацию погодные условия, так как сейчас на море наблюдаются большие волны и боковой ветер. Спасатели попытались снять рыбаков с помощью двух лодок, однако сделать это не удалось, так как сильный ветер мог перевернуть плавательные средства.

Ранее МЧС региона опубликовало предупреждение об опасности отрыва льда от берега у юго-восточного побережья острова Сахалин. Всего в зоне опасности могут находиться около 300 рыбаков-любителей.

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РоссияЛимаренко, Валерий ИгоревичСахалинская область
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