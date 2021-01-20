Главного борца с коррупцией Солнечногорска задержали за получение взятки

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. И.о. начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Солнечногорску задержан за получение взятки в размере 250 тыс. рублей. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"И.о. начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции по Солнечногорску А. Уткин получил через посредника 250 тыс. рублей за непроведение проверки и непривлечение к уголовной ответственности, а также за общее покровительство общества ООО "Сенеж Управления". Уткин задержан", - сказал собеседник агентства.

В отношении Уткина по материалам УФСБ по Москве и Московской области возбуждено уголовное дело о получении взятки в крупном размере. Также возбуждено уголовное дело о посредничестве во взяточничестве в отношении мужчины, передавшего полицейскому деньги.