{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Главного борца с коррупцией Солнечногорска задержали за получение взятки

Уткин получил через посредника 250 тыс. рублей

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. И.о. начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Солнечногорску задержан за получение взятки в размере 250 тыс. рублей. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"И.о. начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции по Солнечногорску А. Уткин получил через посредника 250 тыс. рублей за непроведение проверки и непривлечение к уголовной ответственности, а также за общее покровительство общества ООО "Сенеж Управления". Уткин задержан", - сказал собеседник агентства.

В отношении Уткина по материалам УФСБ по Москве и Московской области возбуждено уголовное дело о получении взятки в крупном размере. Также возбуждено уголовное дело о посредничестве во взяточничестве в отношении мужчины, передавшего полицейскому деньги.

Теги
Россия
ГП выявила более шести тысяч нарушений законов при дистанционном обучении
К дисциплинарной ответственности привлечено более одной тысячи лиц, отметили в ведомстве
Читать полностью