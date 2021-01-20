Житель Петербурга напал на детского врача в поликлинике

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 января. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве и задержала жителя Санкт-Петербурга, который напал на женщину-педиатра в здании детской поликлиники и распылил ей в лицо баллончик с перцовым газом, в результате чего ей потребовалась госпитализация. Об этом сообщили журналистам в среду в главке МВД по городу и Ленинградской области.

"После конфликта, произошедшего между агрессивным посетителем и 58-летней женщиной-педиатром в детской поликлинике на Караваевской улице, следственным отделом УМВД России по Невскому району Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ ("Хулиганство"). Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ", - говорится в сообщении.

В полиции ТАСС пояснили, что инцидент произошел 18 января в здании поликлиники, где 33-летний мужчина нанес врачу травмы, а также распылил ей в глаза перцовый баллончик. Пострадавшую госпитализировали, у нее диагностировали травмы головы и ожог глаза.

Дело, как уточнили в полиции, передали для расследования в Главное следственное управление СК РФ по Петербургу.