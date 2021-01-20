Суд в Москве приговорил к 6 годам мужчину за оправдание и пропаганду терроризма

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Второй Западный окружной военный суд приговорил к 6 годам мужчину за публикации видео, оправдывающих терроризм. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УФСБ по Москве и Московской области.

Сотрудники управления ФСБ России по Западному военному округу пресекли деятельность Мусаева Ш. Н., который распространял в сети видеоролики, оправдывающие действия террористического характера, а также идеи радикального ислама. "Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет в исправительной колонии общего режима", - сообщили в пресс-службе.

Он признан виновным по по ч. 2 ст. 205.2 УК России (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма). Приговор вступил в силу.