На рыбокомбинате в Астраханской области произошел пожар

АСТРАХАНЬ, 20 января. /ТАСС/. В цехе рыбокомбината в Володарском районе Астраханской области произошел пожар, пострадавших нет. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону в среду.

"Площадь пожара на данный момент составляет 400 кв. метров. […] на пожаре создано 3 боевых участка. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Специалисты проводят на месте замеры проб воздуха на превышение ПДК вредных веществ.

Сообщение о пожаре на рыбокомбинате поступило в 11:25 (10:25 мск), загорелась кровля в цехе готовой продукции рыбокомбината. Изначально площадь пожара составляла 150 кв. метров.