В Мордовии задержали экс-управляющего Нацбанком республики по делу о взятке в 7 млн рублей

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Следственные органы Мордовии возбудили уголовное дело по факту взятки в размере 7 млн рублей в отношении бывшего управляющего Национального банка республики, он задержан, сообщается в среду на сайте регионального следственного управления СК РФ.

По версии следствия, в 2015 году подозреваемый получил от председателя совета директоров ОАО "КБ "Мордовпромстройбанк" и акционеров банка взятку в размере более 7 млн рублей за отзыв предписания и непривлечение к банковским ограничениям. Стороны заключили договор купли-продажи акций коммерческой организации, после чего при фактической стоимости акций немногим более 40 тыс. рублей взяткодатели перечислили за них более 7 млн рублей.

"Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего управляющего Национального банка по Республике Мордовия Волго-Вятского Главного управления Центрального банка РФ, подозреваемого в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). В отношении взяткодателей возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ ("Дача взятки"). В настоящее время взяткополучатель и один из взяткодателей задержаны", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных сотрудниками УЭБиПК МВД по Республике Мордовия. В отношении задержанных решается вопрос об избрании меры пресечения. Проведены обыски в домах подозреваемых. В отношении еще одного взяткодателя продолжается расследование уголовных дел о мошенничестве, преднамеренном банкротстве и даче взятки, ранее он был помещен под домашний арест.