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Сахалинские рыбаки, оказавшиеся на оторванной льдине, спасены

В медицинской помощи они не нуждаются

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 20 января. /ТАСС/. Спасатели в среду вечером успешно доставили на берег рыбаков, оказавшихся на отколовшейся льдине в Макаровском районе на юге Сахалина. Об этом сообщается в релизе Главного управления МЧС России по Сахалинской области.

"В 18:03 (10:03 мск) рыбаки - восемь человек - доставлены на берег. В медицинской помощи не нуждаются", - говорится в сообщении.

В пресс-службе МЧС РФ уточнили, что вертолет Ми-8 удалось посадить прямо на лед и погрузить рыбаков на борт. Всего в операции участвовали 24 человека и 8 единиц техники.

 

 

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