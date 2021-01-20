Суд 27 января рассмотрит апелляцию на арест обвиняемого в краже из самолета Ил-80

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 января. /ТАСС/. Слушание по рассмотрению апелляционной жалобы на постановление Таганрогского городского суда об избрании меры пресечения Жоре Хачунцу, обвиняемому в совершении кражи оборудования из самолета Ил-80 в Таганроге Ростовской области, состоится 27 января. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

"В отношении Хачунца Ж. С., подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по 4 марта 2021 года. Защитой лица, подозреваемого в совершении преступления, указанное постановление обжаловано. Рассмотрение апелляционной жалобы состоится 27 января 2021 года", - сообщили в пресс-службе.

В настоящее время мужчина находится в СИЗО города Таганрога, куда его поместили 6 января по решению суда. По словам адвоката обвиняемого Ольги Бояркиной, Хачунц не признает своей вины в совершении кражи из самолета Ил-80. "Конкретный день совершения преступления [в материалах дела] не указан, но в этот период он находился дома", - сказала ТАСС Бояркина.