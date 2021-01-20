Кадыров заявил о ликвидации бандитского подполья в Чечне

ГРОЗНЫЙ, 20 января. /ТАСС/. Шестеро боевиков из банды Аслана Бютукаева, включая ее лидера, уничтожены в Чечне, заявил глава региона Рамзан Кадыров.

"С бандподпольем в Чеченской Республике полностью покончено. Бойцы полка полиции специального назначения МВД по Чечне имени первого президента Чечни, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова провели успешную спецоперацию на окраине селения Катар-Юрт, финалом которой стало уничтожение банды Аслана Бютукаева в количестве шести человек, которые находились в федеральном розыске", - написал он в своем Telegram-канале, уточнив, что пятеро из шести бандитов уже опознаны, включая лидера банды.

По словам Кадырова, он лично участвовал в разработке плана, который реализовал полк полиции. Он рассказал, что банде удавалось дважды уходить от преследования и столкновения.

"Все шестеро боевиков банды Бютукаева уничтожены на месте, никому не удалось уйти. Уже опознаны: Бютукаев Аслан, Саралиев, Базаркаев Иса, Доршаев. Верховный главнокомандующий с самого начала был в курсе проведения спецоперации, лично вносил корректировки и поручил провести операцию максимально профессионально, без потерь среди личного состава", — написал он.

Кадыров добавил, что лично доложил президенту РФ Владимиру Путину об успешном уничтожении банды. "Владимир Владимирович поздравил нас с успешной спецоперацией и отдельно похвалил сотрудников полка полиции имени Ахмата-Хаджи Кадырова за профессионализм и героические действия в ходе ликвидации бандгруппы", - написал Кадыров.

В октябре 2016 года МВД Чечни объявило денежное вознаграждение за информацию о местонахождении участников и главарей бандгрупп, действующих на территории Чечни, Ингушетии и Дагестана. В частности, за информацию о нахождении Бютукаева было объявлено вознаграждение в 5 млн рублей. В отношении всех разыскиваемых возбуждены уголовные дела по статье 208 УК РФ "Организация незаконного вооруженного формирования или участия в нем".