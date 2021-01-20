Три человека пострадали при пожаре в квартире многоэтажки на западе Москвы

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Пожар произошел в квартире девятиэтажного жилого дома на западе Москвы. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

Информация о пожаре по адресу: улица Беловежская, дом 95, поступила в 12:24 мск. Пожарные, прибыв на место, установили, что горят личные вещи и мебель в квартире на втором этаже. "Площадь возгорания составила 30 кв. м. Из горевшей квартиры были спасен один человек и передан медикам, также еще один человек передан для осмотра медикам скорой помощи", - сказали в пресс-службе. Пожар потушен.

Как уточнил источник ТАСС в экстренных службах, огонь охватил коридор, кухню и приквартирный холл в квартире на втором этаже. Одного пострадавшего нашли под завалами мебели в горящей квартире. Еще один человек надышался продуктами горения и был обнаружен на лестнице в подъезде третьего этажа. Также один из жильцов обратился за помощью медиков после ликвидации пожара. "Всего после пожара трое пострадавших. Детей среди них нет", - добавил источник.