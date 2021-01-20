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На астраханском рыбокомбинате ликвидировали возгорание

Пожар в цехе готовой продукции начался утром

АСТРАХАНЬ, 20 января. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали открытое горение в цехе астраханского рыбного комбината, где загорелась кровля. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Астраханской области в среду.

"13:28 (12:28 мск) ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении.

Пожар в цехе готовой продукции рыбокомбината в Володарском районе Астраханской области начался утром. Площадь возгорания составляла 150 кв. метров, позже увеличилась до 400 кв. метров. По данным пресс-службы, пострадавших нет.

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РоссияАстраханская область
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