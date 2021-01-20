Прокуратура нашла нарушения в СИЗО Челябинска, где погиб Марцинкевич

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Прокуратура заявила о выявлении нарушений в работе СИЗО Челябинска, где погиб националист Максим Марцинкевич. Об этом журналистам сообщил адвокат семьи Марцинкевича Алексей Михальчик.

"В ответе прокуратуры на запрос правозащитнику Андрею Бабушкину по факту смерти Марцинкевича говорится, что выявлены нарушения закона в этом изоляторе, а также внесено представление, по результатам рассмотрения которого к сотрудникам уголовно-исполнительной системы области приняты меры, направленные на устранение нарушений, а виновные лица привлечены к ответственности", - сказал Михальчик. В соцсетях адвокат опубликовал также копию ответа надзорного ведомства на запрос правозащитника. Он подчеркнул, что направит запрос в прокуратуру для того, чтобы конкретизировать информацию о выявленных в СИЗО нарушениях и должностных лицах, привлеченных к ответственности.

Тело Марцинкевича обнаружили утром 16 сентября 2020 года в камере СИЗО № 3 ГУ ФСИН России по Челябинской области. Предварительная причина смерти - суицид. По данным СК, смерть не носит криминального характера.