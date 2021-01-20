Десятиклассник умер во время урока в школе в Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 января. /ТАСС/. Учащийся десятого класса умер во время урока в одной из школ города Шахты Ростовской области, сообщил в среду ТАСС глава администрации города Андрей Ковалев.

"Да, к сожалению, такая трагедия у нас произошла, - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о смерти школьника. - Это учащийся десятого класса. Все органы, в том числе надзорные, проводят проверки в учреждении".

ТАСС запросил комментарии следственного управления СК России и прокуратуры Ростовской области по этой ситуации.