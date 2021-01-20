В СК подтвердили задержание главы антикоррупционного главка полиции Солнечногорска

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. И.о. начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Солнечногорску задержан с поличным за получение взятки в размере 250 тыс. рублей. Об этом ТАСС сообщили в Главном следственном управлении СК по Московской области.

"Подозреваемый был задержан с поличным оперативными сотрудниками УФСБ России по Москве и Московской области и УСБ ГУ МВД России по Московской области в момент получения денежных средств. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения", - сообщили в ГСУ.

По версии следствия, и.о. начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции по Солнечногорску А. Уткин получил через посредника 250 тыс. рублей за непроведение проверки и непривлечение к уголовной ответственности, а также за общее покровительство ООО "Сенеж Управления". В отношении Уткина по материалам УФСБ по Москве и Московской области возбуждено уголовное дело о получении взятки в крупном размере. Также возбуждено уголовное дело о посредничестве во взяточничестве в отношении мужчины, передавшего полицейскому деньги.

Как уточнила ТАСС начальник пресс-службы подмосковной полиции Татьяна Петрова, по делу проходят два сотрудника ОМВД России по Солнечногорску. Начата служебная проверка, по ее результатам они оба будут уволены. Также к дисциплинарной ответственности будут привлечены их начальники.