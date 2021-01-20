Более 40 детей отравились в двух школах Красноармейска

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Массовое отравление произошло в двух школах в Красноармейске, к медикам обратились более 40 детей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

"Прокуратура Московской области организовала проверку по факту массового отравления учащихся двух школ городского округа Красноармейск. По предварительным данным, в медицинские учреждения с жалобами на плохое самочувствие обратился 41 учащийся", - сообщили в надзорном ведомстве.

Ход проводимой Пушкинской прокуратурой проверки поставлен на контроль. По ее результатам будет дана правовая оценка действиям образовательного учреждения и организации, оказывающей услуги питания.