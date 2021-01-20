Бывшего главу антикоррупционной прокуратуры Молдавии обвинили в новых преступлениях

КИШИНЕВ, 20 января. /ТАСС/. Обвинения по четырем статьям уголовного кодекса предъявлены задержанному накануне бывшему главе Антикоррупционной прокуратуры Молдавии Виорелу Морарю, прокуроры ходатайствуют о его аресте.

"Морарь обвиняется в "превышении власти", "внесении заведомо ложных сведений в официальные документы", "незаконном задержании или аресте" и "сознательном преследовании невиновного". Прокуроры ходатайствуют о его аресте на 30 суток", - говорится в распространенном в среду сообщении пресс-службы Генеральной прокуратуры. В нем отмечено, что, по данным следствия, эти действия были предприняты обвиняемым в отношении совладельцев одной из молдавских компаний, занимающейся продажей нефтепродуктов.

В прошлом году Морарь уже был арестован по подозрению в причастности к громкому делу о хищении из банков €1 млрд при участии бежавшего из страны бывшего лидера Демократической партии, олигарха Владимира Плахотнюка. Однако решением суда его затем поместили под судебный контроль. Банковская афера, которую назвали "кражей века", спровоцировала акции протеста, падение двух правительств и распад правящей коалиции проевропейских партий, которая пользовалась поддержкой США и ЕС.

Морарь попал под подозрение после того, как назначенный в конце ноября 2019 года новый генпрокурор Александр Стояногло инициировал проверки в прокуратуре, на которую, по его словам, опиралась власть олигарха. По словам Стояногло, следствие пришло к выводу, что Морарь помогал избежать ответственности по делу о хищении из банков Плахотнюку, которого считают главным выгодополучателем. Прокурор также проинформировал, что против Мораря завели и второе уголовное дело, по которому его обвиняют в незаконном обогащении и отмывании денег в особо крупных размерах. Поводом для его открытия стало журналистское расследование.