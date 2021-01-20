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Власти Подмосковья рассказали о состоянии отравившихся детей в Красноармейске

Также в связи с массовым отравлением организован оперативный штаб

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Более 40 детей в Красноармейске, у которых были выявлены признаки отравления, находятся дома в удовлетворительном состоянии. Об этом сообщила в среду администрация муниципалитета.

"В период с 19.01.2021 по 20.01.2021 в медицинское учреждение города Красноармейска поступили жалобы на плохое самочувствие у учащихся третьей и четвертой школ города Красноармейск. Зафиксировано 41 обращение. Прибывшие врачи диагностировали симптомы отравления. Все обратившиеся находятся дома в удовлетворительном состоянии", - сообщается на странице администрации Красноармейска в Instagram.

Отмечается, что в связи с массовым отравлением организован оперативный штаб. Администрация обратилась к руководителю детской поликлиники Красноармейска, а также в Роспотребнадзор и городскую прокуратуру с просьбой провести проверку.

"По нашему обращению сейчас на месте работают специалисты Роспотребнадзора. Также со стороны администрации проводится полная проверка всех обстоятельств по данному инциденту", - говорится в сообщении.

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