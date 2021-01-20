{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Кадыров: ликвидированные террористы были последними, кто числился в федеральном розыске

При этом глава Чечни отметил, что есть боевики, которые покинули пределы республики и находятся на Ближнем Востоке
Глава Чечни Рамзан Кадыров Пресс-служба главы и администрации Чеченской Республики/ТАСС
Описание
Глава Чечни Рамзан Кадыров
© Пресс-служба главы и администрации Чеченской Республики/ТАСС

ГРОЗНЫЙ, 20 января. /ТАСС/. Уничтоженные в Чечне бандиты из группы Аслана Бютукаева были последними в регионе, кто числился в федеральном розыске за террористическую деятельность, сообщил глава региона Рамзан Кадыров.

На эту тему

"Они были последними, кто числился в федеральном розыске за террористическую деятельность на территории Чеченской Республики. Теперь список террористов, действующих в нашем регионе, пуст. Да, есть боевики, которые давно покинули Чечню и находятся далеко за ее пределами - на Ближнем Востоке", - написал он в своем Telegram-канале.

По словам Кадырова, всех пятерых ликвидированных террористов уже удалось опознать. Четверо из них - уроженцы Чечни, пятый - из Астраханской области.

Теги
Кадыров, Рамзан АхматовичРоссияЧечня
Россиянка пропала в ущелье в районе Гагры
По словам очевидцев, последний раз пропавшую видели в районе ущелья реки Жоэквара
Читать полностью