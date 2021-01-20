Кадыров: ликвидированные террористы были последними, кто числился в федеральном розыске

ГРОЗНЫЙ, 20 января. /ТАСС/. Уничтоженные в Чечне бандиты из группы Аслана Бютукаева были последними в регионе, кто числился в федеральном розыске за террористическую деятельность, сообщил глава региона Рамзан Кадыров.

"Они были последними, кто числился в федеральном розыске за террористическую деятельность на территории Чеченской Республики. Теперь список террористов, действующих в нашем регионе, пуст. Да, есть боевики, которые давно покинули Чечню и находятся далеко за ее пределами - на Ближнем Востоке", - написал он в своем Telegram-канале.

По словам Кадырова, всех пятерых ликвидированных террористов уже удалось опознать. Четверо из них - уроженцы Чечни, пятый - из Астраханской области.