Россиянина задержали в Бразилии при попытке контрабанды животных

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 20 января. /ТАСС/. Биолог из России задержан полицией в аэропорту бразильского Сан-Паулу при попытке вывоза из страны 200 представителей местной фауны. Об этом сообщил в среду портал R7.

По информации портала, таможенники извлекли из багажа и ручной клади 35-летнего россиянина, направлявшегося в Санкт-Петербург, 50 ящериц трех местных видов, около 50 пауков-птицеедов, 25 лягушек и более сотни беспозвоночных. Всех животных он собрал лично в дикой природе штатов Сан-Паулу, Санта-Катарина и Риу-Гранди-ду-Сул, где находился с декабря прошлого года, уточняет портал.

Ранее в 2017 году он уже задерживался при аналогичных обстоятельствах в Амстердаме и с тех пор попал в поле зрения бразильских правоохранительных органов.

Как ожидается, ему будет предъявлено обвинение в контрабанде диких животных и нарушении природоохранного законодательства.