Медсестра рассказала в суде, как сотрудники полиции применили силу к Голунову

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Медсестра кабинета медосвидетельствования Московского научно-практического центра наркологии рассказала в Мосгорсуде, как бывшие сотрудники полиции тащили задержанного журналиста Ивана Голунова по лестнице, взяв его за руки и ноги, передает ТАСС из зала суда.

"Я вышла в коридор, услышав крики и шум. Сотрудники полиции спускали по лестнице испытуемого, он требовал адвоката, не хотел без него идти в кабинет. Сотрудники полиции выносили его за руки и за ноги. Я сказала им, чтобы были аккуратнее и не разбили ему голову, а они ответили, что у него под головой рюкзак", - ответила на вопросы обвинения свидетель Татьяна Евдокимова. При этом она уточнила, что не видела повреждений на теле у Голунова.

Журналист интернет-издания "Медуза" Иван Голунов был задержан в Москве по подозрению в сбыте наркотиков 6 июня 2019 года, 8 июня суд поместил его под домашний арест. Через три дня, после начавшейся общественной кампании в поддержку журналиста, он был освобожден, все обвинения с него были сняты. В то же время из МВД были уволены пятеро полицейских, принимавших участие в задержании Голунова, а также начальник УВД по ЗАО Москвы Андрей Пучков.

19 декабря 2019 года стало известно, что по факту задержания журналиста возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции. Голунов был признан потерпевшим по этому делу. 30 января 2020 года Басманный суд арестовал бывшего начальника отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы Игоря Ляховца, бывших сотрудников отделения Дениса Коновалова, Романа Феофанова, Акбара Сергалиева и Максима Уметбаева, принимавших участие в задержании Голунова. Позднее Коновалов, признавший свою вину, по ходатайству следствия был переведен под домашний арест. По версии СК, оперативные сотрудники подбросили журналисту наркотики, чтобы повысить служебные показатели, получить благодарности и поощрения.