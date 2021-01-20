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Дело Ивана Голунова

Мосгорсуд продолжит допрос свидетелей по делу Голунова 1 февраля

Ранее были оглашены показания журналиста, данные им в ходе следствия, а также в ходе очной ставки с обвиняемыми. Также была допрошена свидетель - медсестра кабинета медосвидетельствования Московского научно-практического центра наркологии

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Мосгорсуд 1 февраля продолжит допрос свидетелей обвинения по делу бывших сотрудников полиции, обвиняемых в подбросе наркотиков журналисту Ивану Голунову, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Назначить следующее заседание на 1 февраля", - огласил судья.

Как ожидается, обвинение продолжит предоставлять свои доказательства, в том числе допрос свидетелей.

В среду были оглашены показания Голунова, данные им в ходе следствия, а также в ходе очной ставки с обвиняемыми. Также была допрошена свидетель - медсестра кабинета медосвидетельствования Московского научно-практического центра наркологии. В ходе допроса она рассказала, как сотрудники полиции тащили Голунова по лестнице в кабинет, взяв его за руки и ноги, он требовал адвоката.

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