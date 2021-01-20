Суд арестовал главу поселения в Ленинградской области за крупную взятку

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 января. /ТАСС/. Приморский районный суд Санкт-Петербурга отправил на два месяца в СИЗО главу Кузьмоловского городского поселения Ленинградской области Виктора Воронина, задержанного во вторник вместе с муниципальным депутатом по уголовным делам о получении взятки. Об этом ТАСС сообщили в следственном управлении СК РФ по Ленинградской области.

"По ходатайству следствия главе муниципального образования "Кузьмоловское городское поселение" Всеволожского района избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказала представитель ведомства, уточнив, что он арестован на два месяца.

Во вторник в следственном управлении сообщали, что Воронин и муниципальный депутат поселения были задержаны и стали фигурантами уголовных дел по статье 290 УК РФ ("Получение взятки").

Следователи считают, что глава муниципалитета получил взятку от бизнесмена в виде имущества и оказания ему услуг на сумму около 2 млн рублей. Депутата подозревают в том, что он за взятку от этого же бизнесмена организовал покровительство деятельности компании предпринимателя.

Следователи совместно с сотрудниками управления ФСБ по Петербургу и Ленобласти также провели обыски дома у задержанных, а также по местам их работы. В ходе обысков нашли носители информации, а также три предмета, схожих с огнестрельным оружием, и боеприпасы.