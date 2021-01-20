В Пермском крае возбудили уголовное дело из-за ненадлежащего теплоснабжения

ТАСС, 20 января. В городе Красновишерске Пермского края возбудили уголовное дело после прокурорской проверки, на прошлой неделе там было нарушено теплоснабжение. Об этом в среду сообщается на сайте региональной прокуратуры.

"В настоящее время по результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования возбуждили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), ход расследования которого взяла на себя прокуратура района", - говорится в сообщении.

По итогам надзорных мероприятий, в Красновишерске с 12 января введели режим повышенной готовности. В городе из-за проведения пусконаладочных работ на котельных существенно снизили температурный режим в жилых помещениях 182 многоквартирных домов, а также на пяти социально значимых объектах.

Также прокуратура внесла представление директору обслуживающей компании "Теплосети" и направила иск в Красновишерский районный суд Пермского края о признании бездействия "Теплосети" незаконным. Прорабатывается вопрос о перерасчете за услуги отопления местным жителям.