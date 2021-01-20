Суд 12 апреля рассмотрит дело россиянина, обвиненного в Дании в шпионаже

СТОКГОЛЬМ, 20 января. /ТАСС/. Основное слушание по делу обвиненного в шпионаже в Дании гражданина РФ пройдет в суде города Ольборг на севере королевства 12 апреля. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в судебной инстанции.

"Основное слушание по делу запланировано на 12 апреля 2020 года здесь, в суде Ольборга. Будет ли дело рассматриваться в закрытом режиме или нет, пока не решено. Прокуратура обратилась с просьбой о закрытом режиме", - пояснио судья Ларс Крундеруп.

Датская прокуратура сообщила в начале декабря о предъявлении обвинения в шпионаже гражданину РФ, постоянно проживающему в королевстве. Подсудимый, который находится под стражей с начала июля 2020 года, подозревается среди прочего в предоставлении датских энергетических технологий российской разведке. Прокуратура намерена требовать для россиянина тюремного заключения и депортации из Дании.

В посольстве РФ в Дании считают, что арест российского гражданина и предъявленные ему обвинения в шпионаже являются ошибкой. В посольстве рассчитывают на непредвзятый подход датского правосудия к рассмотрению указанного дела и надеются на оправдательный вердикт суда и освобождение соотечественника. Дипмиссия оказала соотечественнику консульскую помощь, он пользуется услугами адвоката.