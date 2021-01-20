В реке Воронежского биосферного заповедника выявили массовую гибель рыбы

"Мы организовали проведение внеплановых проверок по гибели рыбы, загрязнению водного объекта, направили требования о проведении проверок в Центрально-Черноземное межрегиональное управление Росприроднадзора и управление экологии и природных ресурсов региона. По ее итогам будут приняты меры к лицам, допустившим нарушения, окончательная оценка будет дана прокуратурой после поступления к нам результатов этих проверок", - сказала Боровкова.

ВОРОНЕЖ, 20 января. /ТАСС/. Липецкая межрайонная природоохранная прокуратура начала проверку по факту массовой гибели рыбы в реке Усманке в Воронежском биосферном заповеднике, ущерб от которой превысил 110 млн рублей. Об этом сообщила ТАСС в среду заместитель природоохранного прокурора Светлана Боровкова.

Как рассказал ТАСС директор Воронежского биосферного заповедника Анатолий Тарасов, в Усманке зафиксирована массовая гибель рыбы на участке протяженностью около 3 км. По его данным, ущерб от гибели рыбы только в одном из плесов, входящих в заповедник, превысил 110 млн рублей. По словам Тарасова, загрязнение реки продолжается и в настоящее время, вода в ней изменила цвет и приобрела нехороший запах.

"Сейчас назначена проверка двух предприятий в Усмани Липецкой области - тепличного комплекса, с которого в Усманку течет речка красноватого оттенка, а также местного водоканала, который имеет там очистные сооружения", - сказал Тарасов.

Воронежский государственный природный биосферный заповедник был создан для сохранения популяции бобров в 1923 году. Он расположен на площади более 31 тыс. га на территории Воронежской и Липецкой областей. В 1985 году заповедник получил статус биосферного резервата ЮНЕСКО, с 2011 года в нем реализуется программа по увеличению популяции европейского благородного оленя, сейчас насчитывается около 120 особей.