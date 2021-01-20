Таксист вынудил женщину заплатить 17 тыс. рублей за поездку между терминалами Шереметьево

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Таксист заставил пассажирку заплатить за поездку между двумя терминалами аэропорта Шереметьево более 17 тыс. рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе управления полиции на транспорте по ЦФО.

"В дежурную часть линейного управления МВД России в аэропорту Шереметьево обратилась гражданка с заявлением о принятии мер к водителю такси, который за поездку из терминала D в терминал B потребовал с нее более 17 тыс. рублей. По данному факту сотрудниками управления проведена проверка", - говорится в сообщении.

В ходе опроса таксист рассказал полицейским, что данная сумма якобы сложилась из официального тарифа, а женщина от оплаты не отказывалась и в машине не удерживалась. В итоге часть выплаченных денег водитель вернул, пассажирка к нему претензий не имеет.

Согласно данным приложений для заказа такси, длина маршрута составляет около 7 км, а средняя стоимость поездки - около 500 рублей.