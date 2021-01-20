В Ухте ввели режим повышенной готовности из-за нападения собак на людей

СЫКТЫВКАР, 20 января. /ТАСС/. Власти Ухты в Республике Коми ввели режим повышенной готовности в связи с увеличением нападений безнадзорных собак на горожан, сообщили ТАСС в пресс-службе муниципалитета.

"Режим повышенной готовности введен на территории Ухты в связи с возросшей агрессивностью безнадзорных собак", - сообщили ТАСС в администрации города.

В середине декабря в Ухте на территории складских помещений стая собак напала на 46-летнюю женщину и 53-летнего мужчину. Женщина погибла от массивной кровопотери и обширных повреждений. Мужчина едва остался жив благодаря помощи случайного очевидца на машине. Пострадавший был госпитализирован в тяжелом состоянии. 19 января свора собак напала на 10-летнюю девочку. У ребенка зафиксированы следы от укусов на руках и ногах, она находится на амбулаторном лечении дома.

Как отмечал в декабре мэр Ухты Магомед Османов, муниципалитет будет добиваться разрешения на эвтаназию безнадзорных собак, иначе такие случаи будут повторяться, городская администрация ежедневно получает сообщения об инцидентах с собаками. Госсовет Коми готовит соответствующее обращение в Федеральное собрание и правительство РФ по проблеме безнадзорных собак. Парламентарии добиваются поправок в федеральный закон "Об ответственном обращении с животными".