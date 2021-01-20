Полицейского из Ялты заподозрили в завладении мошенническим путем квартирой ветерана

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 января. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил дело в отношении участкового из Ялты, которого подозревают в мошенническом завладении квартирой 89-летней женщины - ветерана Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в среду журналистам в Главном следственном управлении СК РФ по Крыму и Севастополю.

"В настоящее время следственнй отдел по городу Ялте установил, что в начале 2020 года участковый познакомился с 89-летней местной жительницей, которая является ветераном Великой Отечественной войны. Сотрудник полиции навещал одинокую женщину под видом оказания помощи, имея постоянный доступ к жилью и ее документам. Используя эти обстоятельства, мужчина вместе с иными заинтересованными лицами организовал преступную схему по переоформлению квартиры ветерана. Так, в период с мая по июнь 2020 года он предоставил в ялтинское подразделение Госкомрегистра заведомо фиктивный договор пожизненного содержания пожилой женщины, а также иные документы для регистрации перехода права на недвижимое имущество", - говорится в сообщении.

Уточняется, что "на основании поддельных документов квартира по улице Карла Маркса перешла во владение участкового уполномоченного полиции. В результате мошеннических действий ветерану Великой Отечественной войны причинен ущерб на сумму не менее 7 милн рублей".

Подозреваемого задержали, сейчас проводятся все необходимые следственные действия: пытаются установить задействованных в преступной схеме лиц и обстоятельства совершенного преступления. Жизни и здоровью пожилой женщины ничего не угрожает, следователи примут все необходимые меры для восстановления жилищных прав ветерана. Следователи ищут других граждан, которые могли пострадать от подобных действий мошенников.

В пресс-службе МВД по Крыму добавили, что преступление выявило в октябре 2020 года подразделение собственной безопасности, когда в полицию поступило заявление пострадавшей. Сотрудники полиции провели проверку и установили, что генеральная доверенность и договор пожизненного содержания с иждивением - подделка. Также провели почерковедческую экспертизу. По ее результатам подделка документов подтвердилась. В дальнейшем сотрудники оперативно-розыскной части собственной безопасности установили причастность к преступлению участкового уполномоченного ОП № 3 "Массандровский" УМВД России по Ялте. Поэтому уголовное дело направили в Главное следственное управление СК России по Республике Крым и Севастополю для дальнейшего расследования.

В МВД по Крыму проводят служебную проверку. "В случае установления вины данного сотрудника его уволят из органов внутренних дел по отрицательным основаниям, и он понесет наказание в соответствии с законодательством. Также в рамках проводимой проверки оценят деятельность его руководителей", - добавили в ведомстве.