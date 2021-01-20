Прокуратура начала проверку после отравления 23 детей в школе в Череповце

ВОЛОГДА, 20 января. /ТАСС/. Прокуратура города Череповца Вологодской области организовала комплексную проверку по сообщениям об отравлении детей в городской школе №27. Об этом говорится в сообщении региональной прокуратуры.

"Прокуратура Череповца по поручению прокуратуры Вологодской области незамедлительно организовала комплексную проверку по информации об отравлении детей в одной из городских школ. К проведению проверки привлечены сотрудники Роспотребнадзора и иных органов специальной компетенции", - говорится в сообщении.

По данным мэрии Череповца, поступило 23 обращения от учеников разных классов школы №27 в медицинские учреждения с жалобами на боли в животе и рвоту. С 20 января ученики переведены на домашнее обучение, в школе введен карантин. Причина вспышки выясняется, сотрудники Роспотребнадзора взяли пробы, результаты исследований ожидаются в конце этой недели. В школе обучается 750 детей.

Как уточнили ТАСС в администрации муниципалитета, все дети в удовлетворительном состоянии и находятся на лечении дома. На данный момент госпитализация никому не потребовалась. Дистанционное обучение введено в школе до конца этой недели.

В новость внесены изменения (18:02 мск) - добавлена информация после третьего абзаца.