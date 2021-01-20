Лжеполицейские на Сахалине обманули предпринимательницу на 3 млн рублей

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Мошенники под видом полицейских получили от предпринимательницы 3 млн рублей, обещав решить ее проблемы с правоохранительными органами, нашедшими среди товара немаркированную икру. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Полиция изъяла у предпринимательницы в Южно-Сахалинске лососевую икру без маркировки и начала проверку. Женщина рассказала об этом приятелю, а он посоветовал ей обратиться к знакомым, которые якобы были правоохранителями и могли решить вопрос.

"Новые знакомые пообещали оказать содействие в возврате продукции и запросили за свои услуги 3 млн рублей. Для убедительности один из подозреваемых отправил гражданке свою фотографию в служебной форме, изготовленную в графическом редакторе. Доверившись злоумышленникам, потерпевшая перевела им деньги. Получив их, сообщники вновь связались с гражданкой и потребовали еще 1 млн рублей. В этот раз предпринимательница засомневалась и обратилась в полицию", - сказала Волк.

Полицейские задержали двоих подозреваемых, сейчас они под стражей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.