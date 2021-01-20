СМИ: число жертв взрыва в Мадриде возросло до четырех

МАДРИД, 20 января. /ТАСС/. По меньшей мере четыре человека погибли в среду в центре Мадрида в результате мощного взрыва.

Ранее мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес-Альмейда сообщил о двух жертвах. "Похоже, был взрыв газа, - сказал мэр. - В настоящий момент не менее двух жертв".

Между тем СМИ сообщают о четырех погибших. О трех жертвах информировало агентство EFE, о четырех - газета El Comercio. Агентство Reuters со ссылкой на экстренные службы сообщило, что пострадали не менее 8 человек.

Ранее газета El Pais написала, что инцидент произошел примерно в 15:00 по местному времени (17:00 мск). Из-за взрыва разрушены по меньшей мере 4 этажа здания, идет эвакуация людей.

Премьер-министр страны Педро Санчес написал в Twitter, что следит за развитием событий.

На фото- и видеоматериалах в социальных сетях и в СМИ запечатлены масштабы разрушений сразу после взрыва. На кадрах видно, что по улице разлетелись фрагменты дома, автомобили на близлежащих улицах повреждены, от места взрыва поднимается столб дыма.