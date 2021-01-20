Пять силовиков получили легкие ранения в ходе спецоперации по ликвидации боевиков в Чечне

ГРОЗНЫЙ, 20 января. /ТАСС/. Пять сотрудников правоохранительных органов получили легкие ранения во время спецоперации по ликвидации банды Аслана Бютукаева в Чечне. Об этом ТАСС сообщил министр информации и печати региона Ахмед Дудаев.

"Пять сотрудников правоохранительных органов получили легкие ранения", - сказал собеседник ТАСС.

Ранее в среду глава Чечни Рамзан Кадыров заявил об уничтожении в Чечне шести представителей банды Аслана Бютукаева, включая ее лидера, причастного к теракту в аэропорту Домодедово в 2011 году. По его словам, он лично участвовал в разработке плана, который реализовал полк полиции. Уже опознаны Бютукаев Аслан, Саралиев, Базаркаев Иса, Доршаев.

Кадыров рассказал, что банде удавалось дважды уходить от преследования и столкновения. Кадыров добавил, что лично доложил президенту РФ Владимиру Путину об успешном уничтожении банды.

В октябре 2016 года МВД Чечни объявило денежное вознаграждение за информацию о местонахождении участников и главарей бандгрупп, действующих на территории Чечни, Ингушетии и Дагестана. В частности, за информацию о нахождении Бютукаева было объявлено вознаграждение в 5 млн рублей. В отношении всех разыскиваемых возбуждены уголовные дела по статье 208 УК РФ ("Организация незаконного вооруженного формирования или участия в нем").