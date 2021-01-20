В Казани патрульный автомобиль сбил женщину

КАЗАНЬ, 20 января. /ТАСС/. Патрульный автомобиль сбил женщину в центре Казани. Об этом в среду журналистам сообщили в пресс-службе МВД по Татарстану.

"В 13:40 мск на перекрестке улиц Салимжанова и Минуллина в Казани экипаж ГИБДД, двигавшийся с включенными специальными звуковыми и световыми сигналами, совершил наезд на женщину, которая переходила дорогу на запрещающий сигнал регулировщика", - говорится в сообщении.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Пострадавшую с ушибами госпитализировали, уточнили в пресс-службе ведомства.