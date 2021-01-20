Reuters: более 40 мигрантов утонули у берегов Ливии

ТАСС, 20 января. Более 40 нелегальных мигрантов погибли при попытке пересечь Средиземное море и добраться до Европы. Об этом сообщило в среду агентство Reuters со ссылкой на источники в ООН.

По сведениям агентства, во вторник лодка, на борту которой находились мигранты из стран Западной Африки, перевернулась в Средиземном море у берегов Ливии. В результате происшествия по меньшей мере 43 мигранта погибли, еще 10 человек были спасены из воды и доставлены на берег.

Ливия, где сохраняется крайне нестабильная политическая обстановка, остается основным перевалочным пунктом для беженцев из Африки, стремящихся попасть в европейские страны. Так, согласно данным Национального комитета по правам человека Ливии, в 2020 году у ливийского побережья был спасен и доставлен на территорию страны 11 891 нелегальный мигрант, более 300 мигрантов погибли. При этом не исключается, что фактическое число смертей среди беженцев может быть значительно выше ввиду невозможности учесть всех лиц, незаконно направлявшихся из Ливии в Европу.