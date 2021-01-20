Мосгорсуд продлил арест Рауфа Арашукова до 24 апреля

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Мосгорсуд в среду продлил арест бывшему сенатору от Карачаево-Черкесии Рауфу Арашукову, а также его отцу, предпринимателю Раулю Арашукову до 24 апреля. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок содержания под стражей отцу и сыну Арашуковым до 24 апреля", - сказали в суде.

Рауф Арашуков 30 января 2019 года был лишен неприкосновенности и задержан в зале заседаний Совета Федерации, ему было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 210 ("Участие в преступном сообществе"), ч. 4 ст. 309 ("Принуждение к даче показаний с применением насилия"), а также по ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство") по факту организации убийств в 2010 году зампредседателя общественного молодежного движения "Адыгэ Хасэ" Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова. Его отец, Рауль Арашуков, является главным фигурантом уголовного дела о хищении газа у ПАО "Газпром" на 31 млрд рублей.

Арашуковым уже предъявлено обвинение в окончательной редакции.