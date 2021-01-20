Шесть автомобилей столкнулись на МКАД

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Шесть автомобилей, по уточненным данным, столкнулись в районе 24 км МКАД. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве.

Ранее в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта сообщалось о четырех столкнувшихся транспортных средствах. "Около 18:00 в районе 24-го км МКАД около магазина автозапчастей водитель одного из автомобилей, по предварительным данным, не справился с управлением, столкнулся со стоящим автомобилем и после удара врезался в четыре машины, находившихся в движении", - сказали в главке.

Источник ТАСС в экстренных службах уточнил, что в аварию попали "Камаз", Kia, УАЗ, Foton и BMW. Разлива топлива не произошло. Перекрыта одна из полос трассы. Травмы получили водители BMW и Foton. Движение в месте ДТП затруднено.

В новость были внесены изменения (18:58 мск) — добавлены подробности по тексту.