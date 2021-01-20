Число отравившихся в Красноармейске детей выросло до 96

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Количество детей, отравившихся в подмосковном Красноармейске, выросло до 96. Об этом в среду сообщила пресс-служба Министерства образования региона.

"В медицинские организации г. о. Красноармейска с жалобами на плохое самочувствие обратились 96 детей. Пищеблоки в школах обработаны и продезинфицированы. По фактам случившегося проводится проверка. Ситуация находится на особом контроле министерства", - сказали в пресс-службе.

Как пояснил глава Красноармейска Александр Федоров, 19 января с признаками пищевого отравления за медицинской помощью в МСЧ № 154 ФМБА сначала обратился 41 ребенок из школ № 3 и № 4. В среду за медицинской помощью обратились еще 55 детей из этих общеобразовательных учреждений. "С утра в двух школах работали специалисты МУ № 21 ФМБА. Проведен забор анализов у работников пищеблоков и заболевших детей. Провели дополнительную санитарную обработку всех помещений общеобразовательных учреждений", - рассказал он.

Федоров отметил, что все дети учатся в разных классах. "Нами незамедлительно был организован оперативный штаб. Все ученики школ № 3 и № 4 осмотрены медицинскими работниками <...> Один ребенок госпитализирован. Ситуация находится под моим личным контролем, ждем результаты проверок для того, чтобы установить точную причину случившегося. Все виновные будут наказаны", - добавил он.

"С жалобами обратились родители школьников, дети жаловались на плохое самочувствие. Все они осмотрены сотрудниками медсанчасти. Один ребенок госпитализирован в инфекционное отделение Московской областной больницы имени проф. Розанова. Состояние средней степени тяжести. Находится под наблюдением врачей. Медицинская помощь оказывается в полном объеме", - рассказали в Минздраве региона.

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