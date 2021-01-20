Движение на внешней стороне МКАД на пересечении с Каширским шоссе перекрыто из-за ДТП

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Движение транспорта на МКАД в районе пересечения с Каширским шоссе перекрыто из-за ДТП, сообщается в среду в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Движение по внешней стороне МКАД полностью перекрыто", - говорится в публикации.

Ранее в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве ТАСС сообщили, что в районе 24 км МКАД столкнулись шесть автомобилей. По предварительным данным, водитель одного из автомобилей не справился с управлением, столкнулся со стоящим автомобилем и после удара врезался в четыре машины, находившиеся в движении. Источник ТАСС в экстренных службах уточнил, что в аварию попали "Камаз", Kia, УАЗ, Foton и BMW, травмы получили водители BMW и Foton.